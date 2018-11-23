Остановить нетрезвого водителя – настоящая удача для любого сотрудника ДПС. Тут тебе и хорошая отчётность, и премия. Для автолюбителя – это катастрофа: огромный штраф, полтора года пешком и повторная сдача теоретической части ПДД. Но как быть, если вы не брали ни капли в рот, а инспектор упорно доказывает вам, что вы пьяны? Ответ на этот простой вопрос даст DEITA.RU – заранее знать о «разводках» нечистых на руку полицейских.



Спирт в трубочке

Пока один инспектор разговаривает с водителем, второй – незаметно для жертвы добавляет пару капель спирта в трубочку алкотестера. После этого прибор показывает нужный для полицейских результат. Это самый дерзкий способ «подставы», который применяют «плохие» ДПСники.

Подставной результат

Некоторые отчаянные инспекторы пытаются подсунуть водителю результаты теста на алкоголь от другого водителя. Для того, чтобы не попасть на эту удочку, необходимо тщательно сверять данные всех приборов с чек-листами, которые должны их дублировать. Если информация на бумаге не совпадает с тем, что показывает техника – вас разводят.

Подпись в пустых бланках

Иногда водители очень сильно куда-то опаздывают и нерадивые инспектора, замечая это, решают воспользоваться их спешкой: предлагают пройти тест на алкоголь и под предлогом экономии времени подписать незаполненный бланк, куда в последствии они могут вписать всё, что угодно, вплоть до того, чтобы вы сами признали себя пьяным.

Дмитрий Шевченко