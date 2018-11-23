Что делать, если интернет-магазин прислал не такой товар, как вы заказывали, рассказали в Роскачестве, сообщает DEITA.RU.

Первое — в течение 20 дней с получения посылки сообщить продавцу об ошибке. Вы имеете право отказаться от товара и потребовать возврата своих денег. Изложите требования о возврате уплаченной суммы и возмещении убытков в письменном виде. В виде претензии, адресованной продавцу.

Если у вас нет чека — ссылайтесь на гарантийный талон, электронную переписку, на СМС-сообщения (п. 31 Правил продажи товаров дистанционным способом).

Как передать претензию? Вручить ее лично продавцу, говорят в Роскачестве. В этом случае делается два экземпляра претензии: один для передачи продавцу, а на второй для себя. И потребовать у человека, принявшего претензию, расписаться, указать фамилию, должность, дату передачи претензии.

Еще можно отправить претензию «Почтой России» по адресу местонахождения продавца (юридическому) заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Анастасия Туркова