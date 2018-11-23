Владельцы уже не новых автомобилей нередко взволнованы повышенным расходом топлива, говорит DEITA.RU. Казалось бы, датчик ДМРВ показывает нормальное напряжение, дроссельный узел вымыт специальным средством, а проблема не решается. Вы уже проверили все датчики по третьему разу, замерили компрессию и видите, что поршневая в норме...

Не спешите беспокоиться за свой рассудок. Так бывает, когда «слабеет» бензонасос. И именно это приводит к падению давления в топливной системе. Попробуйте просто заменить его на новый и проверьте расход снова — он должен быть в норме.

Анастасия Туркова.