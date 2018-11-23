Очередной «закладчик» с «реагентом» пойман с поличным, сообщили DEITA.RU в пресс-службе управления Росгвардии Приморья.

Днем в Находке экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, на улице Северной обратил внимание на прохожего, чье поведение показалось подозрительным. При виде автомобиля Росгвардии мужчина занервничал и попытался скрыться. Гражданин был задержан для установления личности.

В ходе досмотра подозрения росгвардейцев подтвердились - у 44-летнего местного жителя были обнаружены 3 полиэтиленовых свертка с веществом, похожим на наркотическое. На место происшествия сотрудники вневедомственной охраны вызвали полицейских.

Результаты экспертизы УМВД России по Приморскому краю показали, что в двух свертках находилось около 5 граммов героина, а в третьем – наркотик синтетического происхождения.

Как обезопасить свой дом от закладок и закладчиков

Вот по каким признакам можно понять, что ваш подъезд используют курьеры-закладчики: неадекватные незнакомые люди на лестничной площадке, которые что-то ищут; открытые электрощитки; бумажки и пакеты разбросанные по подъезду; вскрытые кабель-каналы;частые звонки в домофон с просьбой открыть дверь от незнакомых людей.

Если это ваш случай, первым делом предупредите всех соседей и не открывайте дверь посторонним. Обязательно сообщите в полицию, если найдете закладку с наркотиком или увидите человека, который что-то прячет во дворе или в подъезде дома.

Дмитрий Санников