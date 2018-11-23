Как правильно выбирать шоколад и как отличить то, что шоколадом не является, рассказали сотрудники Роскачества. Об этом сообщает DEITA.RU.

Шеф-повара говорят, что в натуральном шоколаде чем меньше ингредиентов, тем лучше. Но в составе однозначно должны быть тертое какао, какао-масло и сахар. Допустимы сухое молоко, лецитин и ванилин.

Замена компонентов из какао-бобов растительными жирами превращает продукт из шоколада в кондитерскую плитку. Это сильно обедняет вкус десерта и аромат. А добавление ароматизаторов в качестве компенсации может вызвать аллергию.

Также отличить настоящий шоколад от искусственного можно с помощью маркировок на этикетке. На ней должны быть указаны: состав, наименование продукта, информация об изготовителе, включая адрес и страну, масса нетто, информация о пищевых добавках, пищевая ценность в 100 граммов или в порции продукта.

Если в продукте больше 20 процентов жира — должна быть указана массовая доля насыщенных жирных кислот.

Обязательно должны быть указаны срок годности и дата изготовления, условия хранения. Если шоколад изготовлен по ГОСТу — должно быть обозначение и номер.

Шоколад всегда твердый и с однородной структурой. А вот маленькие царапинки, пузырьки и сколы - незначительные дефекты, которые не портят внешний вид лицевой поверхности шоколада, признаком брака не являются.

Если вы видите, что шоколадка «поседела» — это означает, что ее неправильно хранили. Но она точно натуральная: белым налетом может покрыться только шоколад с какао-маслом в составе. Просто храните его в следующий раз при температуре от 5 до 22 градусов со знаком плюс и не кладите в холодильник.

И да, на случай, если вы насмотрелись на видеоблогеров, которые проверяют натуральность шоколада поджиганием: натуральный шоколад действительно должен гореть.

Анастасия Туркова