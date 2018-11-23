Любого автомобилиста хоть раз останавливали сотрудники ГИБДД. Иногда цель остановки заключается в том, чтобы просто проверить документы. Но бывает, что инспектор просит выйти из машины. Все бы ничего, но если он отказывается представиться, а вокруг ночь и пустая трасса, выходить из автомобиля совершенно не хочется. В конце концов, этом может быть опасно. DEITA.RU рассказало о том, что в такой ситуации нужно отвечать.

Опытные юристы предлагают четыре самых распространенных правильных ответа:

1. Для какой цели вы требуете, чтобы я вышел из автомобиля?

Кроме того, можно сослаться на закон таким образом:

2. Какое правило ПДД обязывает меня выходить из машины?

Не менее грамотным ответом является требование звать свидетелей и уточнять причину задержания:

3. Я задержан? Составляйте протокол, зовите свидетелей. Назовите основания для задержания.

4. Отстраняете? Готовьте протокол отстранения от управления транспортного средства. Приведите причины.

Важно отметить, что не следуют ударяться с сотрудником ГИБДД, находящимся при исполнении, в споры. Ведите себя осторожно, спокойно и сдержанно, ведь бывают случаи, когда за отказом выйти из автомобиля может последовать арест. Стражи порядка будут утверждать, что задержание произвели на законных основаниях.

Конечно, позднее в суде можно будет доказать, что требования были необоснованными. Однако перед этим придется провести трое суток в СИЗО.

Екатерина Брязгунова