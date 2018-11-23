Что делать если вы трезвы, а вас останавливает госавтоинспектор и просит пройти проверку на алкоголь, в обзоре DEITA.RU.

Прежде всего, помнить, что вы трезвый гражданин, вести себя адекватно и уважительно по отношению к представителю власти. В большинстве случаев, инспектор, привлеченный неким спиртовым запахом от жидкости омывателя или резкого ароматизатора салона, попросит просто дыхнуть в его сторону без всяких «трубочек». И, убедившись в адекватности и отсутствии признаков алкогольного опьянения, пожелает счастливого пути.

Но если вы трезвы, а инспектор при этом настаивает на выдохах в алкотестер, требуйте сделать это в присутствии двух понятых, которыми его коллеги быть не могут, либо ведения видеозаписи процесса.

Как трезвый гражданин, настаивайте, что вы трезвы и поэтому, если его «трубочка» покажет что-то плохое, то вы сами будете требовать поездки к медикам на освидетельствование. Инспектору же при этом придется еще один составить протокол о направлении вас на медосвидетельствование, в котором он обязан указать какие-то признаки опьянения.



Если же инспектор решил «заморочиться», нашел понятых или видеокамеру и составил протокол, то потребуйте от него сертификата на алкотестер и оригинал акта о поверке прибора.



Дело в том, что при измерениях алкотестером есть допустимая погрешность прибора. Будет полезным уточнить у инспектора, какова погрешность его технического средства и сопоставить с собственными показаниями.



Ни в коем случае не отказывайтесь от прохождения медицинского освидетельствования, иначе придется шлепать без прав вам два года пешком, да еще и штраф придется заплатить.

Но это советы для водителей трезвых. Вы не трезвы? Не садитесь за руль! Других советов у DEITA.RU для вас нет.

Дмитрий Санников



