Президент России Владимира Путина составил перечень поручений по улучшению жизни россиян, в него вошли 13 пунктов, которые опубликованы на официальном сайте Кремля, сообщает DEITA.RU.

В частности, улучшения должны коснуться размеров соцдоплат к пенсиям, введения налоговых льгот и улучшения экологической ситуации. Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий перечня, а также при необходимости внести изменения в закон о федеральном бюджете 2019–2021 годов и в бюджет Пенсионного фонда РФ на этот же период.

Напомним, с посланием Федеральному собранию Владимир Путин выступил 20 февраля. Он обозначил четкие цели для улучшения жизни россиян: пособия по уходу за детьми-инвалидами, субсидирование ипотечных ставок для семей с детьми, создание новых мест в детских садах и перерасчет пенсий.

Таисия Масина