Выяснилось, как можно легко подставить любого чиновника с помощью системы быстрых переводов по номеру мобильного телефона, сообщает DEITA.RU.

Зная номер телефона госслужащего, можно перечислить ему определенную сумму, а затем публично заявить, что это якобы было поощрение за те или иные услуги. При этом получатель не может остановить поступление денег, пишут Известия.

Отмечается, что по умолчанию чиновник взяточником в этом случае не станет, но доказать свою непричастность к этим деньгам ему всё же придется.

Таисия Масина