Передача денег
Source «Deita.ru»
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Выяснилось, как можно легко подставить любого чиновника с помощью системы быстрых переводов по номеру мобильного телефона, сообщает DEITA.RU.  

Зная номер телефона госслужащего, можно  перечислить ему определенную сумму, а затем публично заявить, что это якобы было поощрение за те или иные услуги. При этом получатель не может остановить поступление денег, пишут Известия.

Отмечается, что по умолчанию  чиновник взяточником в этом  случае не станет, но доказать свою непричастность к этим деньгам ему всё же придется.

Таисия Масина

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