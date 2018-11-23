Расчеты расходов на топливо провели аналитики Центра исследований проблем реальной экономики, сообщает DEITA.RU.
Изучив статистику, эксперты ЦИПРЭ отмечают, что бензин - основная статья расходов, в том случае, если машина регулярно эксплуатируется.
В конце февраля аналитическое агентство «Автостат» совместно с издательством «За рулем» провели онлайн-опрос среди 4800 респондентов с целью выяснить сколько в среднем в месяц тратят российские автовладельцы на заправку автомобиля.
Величина расходов на топливо зависит от класса автомобиля,
типа и модификации его двигателя и от рабочего объема мотора. Очевидно, что у
атмосферного бензинового двигателя с рабочим объемом 3500 см3 (3,5 литра) без
турбонагнетателя расход на 100 км в городском режиме может достигать 22 литров
на 100 км. В то время, как у небольшого современного бензинового двигателя с
турбонаддувом объемом 1000-1500 см3 (1-1,5 литра) расход в городском
цикле вряд ли превысит 10 литров на 100 км.
Второй фактор, который влияет на топливные расходы, это частота, дальность и
длительность поездок. Необходимо учитывать, какие категории автомобилистов
используют автомобиль в дневное время суток, когда дороги крупных городов
загружены и в вечернее время или выходные дни, когда заторов практически нет.
«Важными факторами, влияющими на динамические характеристики и расход топлива, также являются манера езды и загруженность автомобиля», - отмечает директор ЦИПРЭ Андрей Быстров.
Дмитрий Санников