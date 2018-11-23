Расчеты расходов на топливо провели аналитики Центра исследований проблем реальной экономики, сообщает DEITA.RU.

Изучив статистику, эксперты ЦИПРЭ отмечают, что бензин - основная статья расходов, в том случае, если машина регулярно эксплуатируется.

В конце февраля аналитическое агентство «Автостат» совместно с издательством «За рулем» провели онлайн-опрос среди 4800 респондентов с целью выяснить сколько в среднем в месяц тратят российские автовладельцы на заправку автомобиля.

Величина расходов на топливо зависит от класса автомобиля, типа и модификации его двигателя и от рабочего объема мотора. Очевидно, что у атмосферного бензинового двигателя с рабочим объемом 3500 см3 (3,5 литра) без турбонагнетателя расход на 100 км в городском режиме может достигать 22 литров на 100 км. В то время, как у небольшого современного бензинового двигателя с турбонаддувом объемом 1000-1500 см3 (1-1,5 литра) расход в городском цикле вряд ли превысит 10 литров на 100 км.



Второй фактор, который влияет на топливные расходы, это частота, дальность и длительность поездок. Необходимо учитывать, какие категории автомобилистов используют автомобиль в дневное время суток, когда дороги крупных городов загружены и в вечернее время или выходные дни, когда заторов практически нет.



«Важными факторами, влияющими на динамические характеристики и расход топлива, также являются манера езды и загруженность автомобиля», - отмечает директор ЦИПРЭ Андрей Быстров.

Дмитрий Санников