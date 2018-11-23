Вопрос съемки госавтоинспектора на дороге во время исполнения служебных обязанностей в обзоре DEITA.RU.

В 2017 году в силу вступил новый регламент, из которого исчезло прямое указание на запрет ограничения видеосъемки инспектора ДПС при исполнении служебных обязанностей. Поэтому особенно хитрые сотрудники ГИБДД начали сильно стесняться камеры, запрещать себя снимать и угрожать привлечением к ответственности.

Но регламент создан для сотрудников МВД, а простой гражданин может даже не знать о его существовании, зато знать закон «О полиции», в котором написано, что деятельность полиции является публичной и гласной. Кроме того, согласно Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Также в регламенте никакого запрета на видеосъемку нет.

Отдельные запреты на видеосъемку все-таки есть. Нельзя снимать сотрудника полиции, когда он участвует в охранных либо оперативно-розыскных мероприятиях, в целях защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, а также на режимных объектах или на территориях, где введен режим контртеррористической операции. В этих случаях сотрудник обязан вас вежливо уведомить о том, что на данный момент съемка запрещается и объяснить причину своего запрета.

В случае нарушения этих правил, вас могут привлечь к административной ответственности в виде ареста за неподчинение законному требованию сотрудника полиции. Такие случаи в судебной практике уже бывали.