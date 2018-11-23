Морякам российского судна «Палладий» огласили приговор, сообщает DEITA.RU.

Пять членов экипажа получили различные сроки заключения – от 10 месяцев до 2,5 лет. Как рассказал в беседе с DEITA.RU. Консул Генерального консульства Российской Федерации в Пусане Роман Быков, приговор суда Южной Кореи огласили сегодня, 6 марта и он вступает в силу через неделю. До этого времени российские моряки могут подать апелляцию.

«Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан - один год, еще трое моряков приговорены к по 10 месяцам. Старший механик получил приговор с отсрочкой наказания: в южно-корейской практике это означает условный срок, - отметил Роман Владимирович, - Будет ли подана апелляция? Это зависит только от самих моряков. Наша задача – следить, чтобы соблюдалась процедура, был предоставлен переводчик, в случае необходимости - бесплатный адвокат, если нет частного.

Все иностранцы в следственном изоляторе в Пусане содержатся в одиночных камерах, где есть телевизор. Каждый день – прогулки. В этом плане условия содержания российских моряков соответствуют нормам страны и общемировым для заведений подобного рода.

Генеральное консульство Российской Федерации в Пусане на протяжении более 6 месяцев оказывало и оказывает постоянное содействие всем членам экипажа, которые находится на судне и содержится в СИЗО. Мы поддерживаем связь с родственниками, адвокатами и неоднократно посещали наших моряков для выяснения условий их содержания, состояния и пожеланий», - отметил дипломат.

Напомним, российское судно «Палладий» было задержано властями Южной Кореи из-за долгов морякам по зарплате. В Россию вернуться экипаж не мог, так как судовладелец ссылался на финансовые трудности и невозможность оплатить билеты. Но после история получила неожиданный поворот – судовладелец прибыл на судно и приказал покинуть порт и следовать курсом на Японию. Береговая охрана потребовала остановить судно, но оно не сбавило ход и продолжило движение. В итоге российское судно задерживали с помощью вертолета и десанта.

Инна Эстрина