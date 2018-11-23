Депутаты Государственной Думы в первом чтении утвердили законопроект о создании новой единой информационной системы, сообщает DEITA.RU.

Как планируют разработчики документа, с помощью единой информационной системы банки получат возможность проверять сведения об абонентах мобильных операторов, получив, таким образом, доступ к объединенной базе данных владельцев сим-карт.

Благодаря единой информационной системе финансовые организации и операторы платежных систем смогут проверять, действительно ли указанный номер телефона принадлежит тому или иному человеку.

На данный момент практически невозможно отследить «историю» определенного номера телефона. Единственный вариант - попытаться самостоятельно поискать информацию в сети, хотя шансы на успех очень низкие.

Накануне DEITA.RU рассказывало, чтобы обеспечить безопасность денег на карте, необходимо знать как нужно действовать в случае угрозы мошенничества

Дмитрий Санников