В Примгидромете рассказали, какой погоды ждать на предстоящей неделе, сообщает DEITA.RU.

По данным синоптиков, в понедельник по сравнению с воскресеньем температурный фон немного понизится. Минимальная температура воздуха составит −13…−21 °С, на побережье −2…−9 °С. Максимальная составит −3…+8 °С.

К середине недели вторгшаяся холодная воздушная масса начнёт трансформироваться, в Приморье станет ещё теплее. Местами на юге края столбики термометров могу подняться выше +10 °С.

Во Владивостоке минимальная температура воздуха составит −1…−4 °С, максимальная +3…+6 °С.

Ирина Петрова