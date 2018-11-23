Неординарная ситуация сложилась на выборах Думы Новоигирминского городского поселения Иркутской области, сообщает DEITA.RU.

Дополнительные выборы в Думу Новоигирминского городского поселения по двум незамещенным мандатам в трехмандатном избирательном округе № 3 и в пятимандатном избирательном округе № 4 прошли 3 марта 2019 года в связи со сложением полномочий народных избранников.

Как сообщает избирательная комиссия Иркутской области, на довыборах в Думу Новоигирминского городского поселения в округе № 3 депутатами избраны Галина Нестерова и Михаил Рузавин при явке 8,3%. По округу № 4 победу одержали Ирина Булгакова и Алексей Рузавин при явке 12,34%. Все кандидаты были выдвинуты КПРФ.

По округу № 3 сложилась совсем необычная ситуация. Согласно протоколу избиркома, кандидат от ВПП «Единая Россия» Виктория Ступина набрала 0 голосов. То есть, получается, что кандидат не проголосовал даже сам за себя.





В 2018 году ВПП «Единая Россия» поддержала план пенсионной реформы, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Это решение вызвало недовольство избирателей, что и было продемонстрировано гражданами на прошедших в сентябре 2018 года региональных выборах.

Дмитрий Санников