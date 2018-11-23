Читинский гарнизонный военный суд признал виновным начальника вещевой службы и приговорил его к четырем годам колонии общего режима, сообщает DEITA.RU со ссылкой на СКР по Восточному военному округу.

Офицер вносил заведомо ложные сведения в накладные и раздаточные ведомости о выдаче вещевого и санитарно-хозяйственного имущества, которым распоряжался по своему усмотрению, ущерб составил 25 млн рублей.

Военный осужден по статье "Растрата". Также он лишен права занимать руководящие должности.

Михаил Грач