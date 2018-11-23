В дежурную часть поступило сообщение об опрокидывании автомобиля Тойота Ленд Крузер в 60 километрах от поселка Пластун, сообщает DEITA.RU.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

Со слов водителя внедорожника, незадолго до автоаварии, он был свидетелем опрокидывания квадроцикла в лесном массиве, расположенном в 70 км от села Мельничное, в результате которого пострадал водитель квадроцикла, 30-летний мужчина.

Водитель Тойоты принял решение самостоятельно доставить пострадавшего в лечебное учреждение в поселке Пластун.

Двигаясь в районе перевала «Поднебесный», мужчина не справился с управлением и улетел с трассы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль Тойота Ленд Крузер и двух мужчин. Один из них скончался в результате травм, полученных при опрокидывании квадроцикла.

Михаил Грач