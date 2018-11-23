В Германии опубликовали личный дневник офицера третьего рейха Эгона Олленхауэра, в котором указаны места со спрятанными сокровищами, награбленными нацистами, сообщает DEITA.RU.



Как пишет Daily Mail, нацисты спрятали золото, произведения искусства и другие ценности во время отступления из Польши. Эти сокровища были загружены в 260 грузовиков и спрятаны в 11 местах на территории захваченной страны, чтобы советские войска не могли их обнаружить.

Если верить дневнику, то спрятанными оказались около 28 тонн золота, ювелирные украшения, медали, религиозные объекты, а также 47 произведений искусства, среди которых украденные работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо, Моне, Рафаэля и Рембрандта.



Утверждается, что пять немецких образовательных учреждений подтвердили подлинность дневника. В настоящий момент кладоискатели проверяют места, в которых могут оказаться сокровища третьего рейха.



Дмитрий Санников