Source «Deita.ru»
Известный телеканал провел эксперимент и предложил подросткам работу наркокурьерами, сообщает DEITA.RU.
Как сообщают проводившие опрос журналисты, согласился каждый пятый. Несовершеннолетним участникам предложили заработную плату в 100 000 рублей и не задавать лишних вопросов.
Подросткам раздали объявления о подработке курьером за указанную сумму несколько часов в неделю. Учащиеся не знали, что именно придется доставлять, но подозревали, что работа окажется незаконной. Об этом говорят организаторы эксперимента.
Заинтересовавшиеся лица отписались на специально созданный аккаунт в Twitter. В ответ им прислали подборку материалов о вреде наркотиков.
Анастасия Туркова
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