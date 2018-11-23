Известный телеканал провел эксперимент и предложил подросткам работу наркокурьерами, сообщает DEITA.RU.

Как сообщают проводившие опрос журналисты, согласился каждый пятый. Несовершеннолетним участникам предложили заработную плату в 100 000 рублей и не задавать лишних вопросов.

Подросткам раздали объявления о подработке курьером за указанную сумму несколько часов в неделю. Учащиеся не знали, что именно придется доставлять, но подозревали, что работа окажется незаконной. Об этом говорят организаторы эксперимента.

Заинтересовавшиеся лица отписались на специально созданный аккаунт в Twitter. В ответ им прислали подборку материалов о вреде наркотиков.

Анастасия Туркова