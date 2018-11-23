Каждый третий россиянин считает, что может потерять работу, если не пройдет курсы в сфере IT-технологий, сообщает DEITA.RU. Об этом стало известно в результате опроса, проведенного социологами Аналитического центра НАФИ.

Каждый второй опрошенный считает, что ему необходимо улучшить знания в данной сфере, при этом он готов потратить время на курсы. Желание учиться демонстрируют в первую очередь молодые люди, до 45 лет.

Стоит отметить, что скоро у каждого россиянина появится возможность улучшить своих знания в IТ-сфере. Для этого достаточно будет направить электронную заявку специальному оператору и решить тест для формирования персонального профиля. В текущем 2019 году это смогут сделать лишь жители тех регионов, которые выиграли заявку на апробацию системы.

Екатерина Брязгунова