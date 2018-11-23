Голландский порт Роттердам конфисковал 90 000 бутылок русской водки, предположительно предназначенной для северокорейского лидера Ким Чен Ына и его генералов, сообщает DEITA. RU со ссылкой на The Telegraph.

Сотрудники таможни в пятницу арестовали 3 тысячи ящиков водки на судне, принадлежащем китайской компании Cosco Shipping. Они считают, что предполагаемым получателем был Ким Чен-Ын и военные командиры, пишет издание.

За конфискацией последовали выводы, что российский танкер тайно переправлял горючее на северокорейский корабль в море по меньшей мере четыре раза в 2017 и 2018 годах, что нарушало бы международные санкции в отношении программы ядерных ракет Пхеньяна, пишет The Telegraph.



Два члена экипажа сообщили агентству Reuters, что судно покинуло Владивосток якобы направляясь в Китай, но вместо этого встретилось с северокорейским танкером Chon Moyng-1 ночью.



Новости об этих попытках обойти санкции появились в преддверии саммита в столице Вьетнама Ханое в среду, 27 февраля, между Ким Чен-Ыном и Дональдом Трампом.



Алина Калинина



