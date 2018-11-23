В тефтелях производителя из Уссурийска обнаружена кишечная палочка, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В результате исследования партии тефтелей от компании «Аннушка», отобранных в точке торговли ИП Тен С.Р. выявлены бактерии группы кишечной палочки и превышение уровня бактериальной обсемененности в 58 раз.

Отмечается, что причиной таких серьезных нарушений могли стать либо нарушение технологии производства, либо нарушение температурного режима хранения.

Екатерина Брязгунова