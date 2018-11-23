Кишечная палочка выявлена в сметане, произведенной в Партизанском районе Приморья, об этом DEITA.RU сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

Как рассказали в ведомстве, наличие бактерии кишечной палочки в кисломолочных продуктах, в том числе в сметане, является нарушением технического регламента.

Так как пробы сметаны, в которой обнаружены болезнетворные бактерии, специалисты лаборатории ведомства взяли непосредственно на производстве, эту информацию довели непосредственно до руководства фирмы для принятия срочных мер.

Екатерина Брязгунова