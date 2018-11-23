В Уссурийске 12 марта на таможенном посту ДАПП «Турий Рог» чебоксарской компании помешали перевезти в Китай конфеты российского производства, сообщает DEITA.RU.

В Дальневосточном таможенном управлении передают, что при досмотре выявили несоответствие веса перевозимого товара заявленному в документах. По данным указанным в документах, большегруз перевозил 19 тонн конфет. В действительности товара оказалось на 710 килограммов больше.

В настоящее время конфеты изъяты и определены на склад временного хранения. В отношении компании возбуждено уголовное дело за административное правонарушение. Теперь ей грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара и его конфискация.

Анастасия Туркова