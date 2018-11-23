Судьбу косаток, которые находятся в центре передержки в бухте Средняя в Приморском крае, поручил решить президент России Владимир Путин, сообщает DEITA.RU.

Времени у Минприроды и Минсельхоза на это - до 1 марта текущего года. Соответствующее поручение уже опубликовано на сайте Кремля.

Не осталась без дела и Генпрокуратура. До 1 ноября глава государства поручил провести ведомству проверку в отношении законности использования морских млекопитающих, в частности, тех, которые находятся в бухте Средняя.

Напомним, в так называемой "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя под Находкой содержатся 11 нелегально выловленных косаток для продажи в Китай, а также 87 белух. В связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело. Зоозащитники бьют тревогу - согласно последним данным, одна косатка пропала из центра передержки, однако есть подозрения, что животное погибло, а факт этого тщательно скрывается. полиция города Находки проводит проверку по данному инциденту.

Таисия Масина



