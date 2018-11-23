Из-за аномально теплой погоды в этом году в Приморье раньше обычного активизируются клещи, сообщает DEITA.RU по материалам Примпогоды.

Как считают специалисты, сезон активности клещей в Приморском крае начнется уже во второй половине марта.

В целях профилактики краевым управлением Роспотребнадзора с 11 марта организован еженедельный мониторинг, а в государственных медицинских организациях края на бесплатной основе проводится прививочная кампания против клещевого вирусного энцефалита.

Вакцинацию против клещевого энцефалита можно получить в ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» (Центр вакцинопрофилактики, г. Владивосток, ул. Черёмуховая, д. 11, тел. 222-72-68, в рабочие дни).

При посещении лесных массивов, работе на даче необходимо использовать одежду спортивного типа, максимально закрывающую кожные покровы, — напоминают специалисты.

По информации управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, на сегодняшний день обращений населения с присасыванием клещей в медицинские организации края не зарегистрировано.

Дмитрий Санников