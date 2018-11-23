Клип Лазарева для Евровидения набрал миллион просмотров
ММиллион просмотров на популярном видеохостинге Youtubeнабрал клип на песню Сергея Лазарева Scream, сообщает DEITA.RU.
Именно этой эпичной песней Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле.
Песня написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской певицей Шерон Вон, говорится в подписи к ролику.
«Мы решили отойти от любых компьютерных спецэффектов и "синтетической" жвачки, которыми сегодня переполнены экраны и рассказали о чувствах «теплыми» аналоговыми приемами», - прокомментировал Сергей Лазарев в своем Instagram.
64 конкурс песни «Евровидение» пройдет в одном из крупнейших городов Израиля, в Тель-Авиве. Первый, второй полуфиналы и финал конкурса состоятся 14, 16 и 18 мая 2019 года соответственно
Дмитрий Санников