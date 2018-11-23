ММиллион просмотров на популярном видеохостинге Youtubeнабрал клип на песню Сергея Лазарева Scream, сообщает DEITA.RU.

Именно этой эпичной песней Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле.

Песня написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской певицей Шерон Вон, говорится в подписи к ролику.

«Мы решили отойти от любых компьютерных спецэффектов и "синтетической" жвачки, которыми сегодня переполнены экраны и рассказали о чувствах «теплыми» аналоговыми приемами», - прокомментировал Сергей Лазарев в своем Instagram.

64 конкурс песни «Евровидение» пройдет в одном из крупнейших городов Израиля, в Тель-Авиве. Первый, второй полуфиналы и финал конкурса состоятся 14, 16 и 18 мая 2019 года соответственно

Дмитрий Санников