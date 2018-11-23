Турция всегда была привлекательным местом для отдыха, в частности, ее город Белек. Чтобы провести свой отпуск незабываемо и при этом сэкономить, следует позаботиться о бронировании билетов заранее, сообщает DEITA.RU. Farvater.travel предлагает множество вариантов на любой вкус и кошелек.

Пляжный сезон в Турции начинается в конце апреля-мае и продолжается до середины октября. Чтобы подобрать наиболее интересные и выгодные решения, актуально присматривать вариант заранее. На сайте собрано множество решений, среди которых можно найти наиболее подходящее предложение для себя. Туры в Белек от Farvater.travel – это:

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Город располагается совсем недалеко от аэропорта Анталья – всего на расстоянии 30 км, что гарантирует максимальное удобство для туристов.





Белек – один из лучших курортов Турции

Туры в Белек, который считается одним из наиболее зеленых и самых чистых городов страны, пользуются неимоверной популярностью. Он стал первым курортом Турции, хоть и отличается небольшими размерами и относительно юным возрастом. Белек был возведен в 1984 году. Несмотря на малое количество достопримечательностей в городе, он подарит незабываемый отдых по доступной цене. Невероятно чистые пляжи, протягивающиеся на 20 км, действительно впечатляют. Стоит отметить, что они неоднократно награждались голубым флагом Евросоюза за порядок и удобство. Благодаря безопасным и пологим спускам здесь можно отдыхать даже с маленькими детьми. Город окружен множеством деревьев, среди которых сосны, кедры и эвкалипты, что делает воздух особенно полезным для его гостей.

Белек – отличное решение для любителей отдыха экстра-класса. Здесь найдется чем заняться даже самому взыскательному туристу. Приятный климат и здоровый воздух делают город неимоверно популярным среди туристов. Также рядом с Белеком находятся известные античные города Силлион, Перге и Аспендос.

Стоит отметить еще и то, что город славится масштабными гольф-полями мирового уровня, что, несомненно, порадует спортсменов.

Преимущества покупки тура на Farvater.travel

Отличные новости – на сайте туров Farvater.travel можно найти множество решений согласно своим предпочтениям и бюджету. Агрегатор включает лучшие предложения от ведущих туроператоров. Почему выгодно приобретать путевку на Farvater.travel? Это:

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Достопримечательности Белека

В Белеке найдется чем заняться даже самому взыскательному туристу. Город славится также достопримечательностями. Наиболее известной является национальный парк «Каньон Кепрюлю», который занимает 500 га земли вместе с реками. Хвойные леса из кедров и сосен, кипарисовые и эвкалиптовые рощи действительно завораживают и поражают своим величием. Парк располагается на склоне горы, разделяя две деревни. Он насчитывает более 600 видов самых разнообразных растений, 30 из которых относятся к эндемикам. Парк имеет название одноименной реки, представляющей собой водную трассу из огромного количества порогов и водопадов. Также, отдыхая в Белеке, непременно стоит посетить:

Древний город Перге и театр Аспендос. Это отличная возможность окунуться в атмосферу античной эпохи и насладиться ее духом. Театр находится неподалеку поселения. Это наиболее сохранившееся здание такого плана в этом регионе, которое включает в себя 12 тысяч зрителей.



Дворец-театр Зенона. Это место, которое находится под открытым небом. Оно отличается своими размерами, так как вмещает 20 тысяч человек. По легенде, именно здесь впервые применили занавес.



Аквапарк и дельфинарий под названиями «Троя», а также аквапарк The Land Of Legends. Уникальная тематическая стилизация раскрывает дух старых времен. Аквапарки включают огромное количество аттракционов как детских, так и взрослых. К тому же в стоимость билета входит еда.



Остатки города Хаттуша. Ранее он являлся столицей хеттов. Стоит отметить, что эти руины включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Руины и остатки дворцов, древние барельефы – только малая часть того, что ожидает туристов.



Каждая из достопримечательностей отличается своими преимуществами, за счет чего и выделяется на фоне остальных.



Екатерина Брязгунова