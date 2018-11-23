Оторванное колесо едва не привело к аварии в районе поселка Нового в Приморье, сообщает DEITA.RU.

По информации паблика newsbox24.tv, неприятная история, которая едва не привела к серьезному ДТП, произошла на дороге между Вольно-Надеждинском и поселком Новым.





По словам очевидцев, «гордость» советского автопрома двигалась по трассе. В какой-то момент у старенькой машины на ходу отрывается заднее колесо. Оно скачет по проезжей части между машинами и чудом никого не задевает.

Проехав еще несколько десятков метров на трех колесах, водитель припарковал своего «железного коня».

Екатерина Брязгунова