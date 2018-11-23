Долги по ЖКХ могут запретить передавать коллекторам, такое предложение сделала вице-спикер палаты Ирина Яровая.

Взыскание таких долгов ляжет на плечи управляющих компаний, ТСЖ, жилищных кооперативов и ресурсоснабжающих организаций.



Как рассказала Ирина Яровая, передача долгов по ЖКУ коллекторам лишает граждан возможности установить законность требования задолженностей через суд. Кроме того, коллекторы применяют грубые и внеправовые средства воздействия на граждан, пишет Парламентская газета.

Новый законопроект призван защитить жилищно-коммунальные права граждан и обеспечить законность требований и ответственности.

Отмечается, что это предложение уже поддержали Минстрой и ФССП России.

Таисия Масина