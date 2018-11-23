Во Владивостоке 15 марта оштрафовали недобросовестных взыскателей, сообщает DEITA.RU. Сотрудники УФССП РФ обнаружили мошенников, которые угрожали должнику и использовали методы психологического давления.

Виновники скандала слали должнику сообщения с угрозами, изрисовывали стены, подъездные и квартиры двери и использовали холодную сварку.

Правонарушителями оказались работники микрокредитной компании, уже побывавшей в поле зрения УФССП РФ по Приморскому краю за нарушение прав физических лиц в процессе возврата задолженности.

Первореченский районный суд рассмотрел дело и признал организацию виновной в административном правонарушении, обязав виновных выплатить еще более крупный штраф.

Анастасия Туркова