Во Владивостоке 15 марта оштрафовали недобросовестных взыскателей, сообщает DEITA.RU. Сотрудники УФССП РФ обнаружили мошенников, которые угрожали должнику и использовали методы психологического давления.
Виновники скандала слали должнику сообщения с угрозами, изрисовывали стены, подъездные и квартиры двери и использовали холодную сварку.
Правонарушителями оказались работники микрокредитной компании, уже побывавшей в поле зрения УФССП РФ по Приморскому краю за нарушение прав физических лиц в процессе возврата задолженности.
Первореченский районный суд рассмотрел дело и признал организацию виновной в административном правонарушении, обязав виновных выплатить еще более крупный штраф.
Анастасия Туркова
Загрузка...