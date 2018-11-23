13 команд из пяти филиалов ДРСК и исполнительного аппарата защитили свои проекты на региональном отборочном этапе кейс-чемпионата по инновациям и рационализации РусГидро «Рацэнерджи» в г. Благовещенске, сообщили DEITA.RU в пресс-службе компании.

Первое место завоевала команда исполнительного аппарата компании «Энергия без границ», второе место - команда из Приморских электрических сетей VladRnD и третье место - команда филиала Амурские электрические сети «Восточный свет».

На отборочном этапе приморский филиал ДРСК представляли 4 команды. В команду, занявшую второе место, вошли: начальник службы информационных технологий Дмитрий Розенблюм, замглавного инженера по эксплуатации и ремонтам Константин Долганин, ведущий системный администратор Сергей Семёнов и инженер 1 категории службы техприсоединения Артём Тыщук.







В течение трех недель участники отборочного этапа работали над специальным пакетом инженерного задания по направлению «Электрические сети». Команды подготовили проекты по предложению разработки программно-технического комплекса по планированию ремонтов в электросетевом сегменте. На публичной защите проектов каждой команде было отведено 15 минут, чтобы презентовать свое решение кейса экспертному жюри. Оценивались проекты по шести критериям, среди которых учёт ключевых параметров и фактов кейса, эффективность предлагаемых технических решений и их новизна, применимость инноваций в условиях дальневосточной энергетики, оценка экономического эффекта, логика и качество подачи информации. По результатам всех выступлений командам были даны рекомендации по доработке представленных решений.





Ранее на отборочных этапах были определены победители в компаниях ДГК и Якутскэнерго. С 26 по 27 марта представители из этих компаний и ДРСК отправятся в Москву для участия в финале чемпионата. По его итогам лучшие проекты получат поддержку компании и будут рассмотрены к внедрению в производственный цикл.

Чемпионат «Рацэнерджи» проводится впервые. По мнению организаторов, одна из основных целей чемпионата – выявить и поддержать активных работников РусГидро с наибольшим изобретательским и рационализаторским потенциалом.