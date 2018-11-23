По мнению ученого, браконьеры могут оставить дальневосточные моря без крабов, сообщает DEITA.RU.

Накануне российские пограничники задержали судно под флагом Республики Корея, которое вело в исключительной экономической зоне РФ незаконный промысел краба-стригуна.





Как рассказали в Пограничном управлении ФСБ России, осмотровая группа, высадившаяся на рыболовное судно «Донг Джин Хо» (флаг - Республика Корея, экипаж 11 человек), обнаружила на борту 2,6 тонны незаконно добытого краба-стригуна. Браконьеры к промыслу подготовились основательно: чаны с крабом были оснащены системой аэрации, более 290 крабовых ловушек готовы к постановке порядка, и 1 тонна замороженной скумбрии для наживы.





Судно доставлено в порт Находка для дальнейшего разбирательства. В отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море по КоАП РФ.





По мнению кандидата биологических наук, доцента кафедры биологии Благовещенского педагогического государственного университета Ивана Черёмкина, действия капитана корейского судна и его команды были не правомочны, потому что они нарушили правила рыболовства, в данном случае промысла краба.





«Во всем мире, не только у нас в стране, осуществляется регулирование использования природных ресурсов, в том числе и водных природных ресурсов. Это делается для того, чтобы не происходило чрезмерного вылова рыб или допустим краба, для того чтобы не подорвать популяцию того или иного вида, не нанести катастрофический урон, после которого популяция не в состоянии восстановить свою численность, - рассказал Иван Черёмкин.





Для того, чтобы держать уровень численности определенного вида водных биологических ресурсов на промысловом уровне определяются и выдаются квоты. Каждая организация получает разрешение на вылов определенного количества тех или иных видов природных ресурсов. Если промысловое судно не имеет этого разрешения, то оно нарушает порядок вылова, то есть становится браконьером.

«Так как известно, что браконьерство у нас уголовно наказуемое деяние, поэтому относительно этих нарушителей были приняты правильные меры по их задержанию. А то, что их задержали именно сотрудники Пограничной службы нет ничего удивительного. Так как пограничники обязаны бороться с различного рода браконьерами. Действия пограничников в данном случае направлены на охрану природных ресурсов, - прокомментировал кадры задержания Иван Черёмкин.





По мнению дальневосточного ученого, незаконный промысел водных биологических ресурсов повлиять на состояние популяции того или иного вида.

«Не имея разрешения на вылов браконьеры нарушают допустимые уровни изъятия количества того или иного вида особей из популяции. А это может привести к катастрофическому снижению численности популяции и в конечном итоге к вымиранию этого вида», - считает Иван Черёмкин.

Дмитрий Санников