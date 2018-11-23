Экспертная группа Минприроды России проведёт диагностику состояния косаток и белух, сообщили DEITA.RU в администрации Приморского края.

Согласно решению межведомственной рабочей группы по охране морских млекопитающих Министерства природы РФ в бухту Средняя отправится экспертная группа из ученых, ветеринаров, сотрудников специализированных учреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными, и на месте проведет диагностику состояния здоровья косаток и белух. Состоится забор крови, осмотр и наблюдение. В десятидневный срок будут даны заключения по каждой косатке. До конца месяца проведут аналогичную работу с белухами. Также специалисты определят место будущего обитания животных, после чего начнется подготовка к их транспортировке.

«Основная задача, чтобы животные были здоровы. Созданная ранее рабочая группа следит за условиями их содержания. Сейчас ученые проверят, все ли чипы работают», – заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В 2018 году для продажи в дельфинарии и океанариумы были пойманы более 100 животных в Охотском море. Их поместили в Центр передержки морских млекопитающих в бухте Средняя под Находкой. Сейчас там находятся 10 косаток и 87 белух.

Накануне стало известно, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий в ТИНРО-Центре. По версии следствия, в 2015 году директор ТИНРО-Центра и его первый заместитель целенаправленно, имея злой умысел, проигнорировали конкурсный порядок, установленный законодательством. Так, они передали квоту на отлов косаток для государственных нужд компании, которой руководил один из их подчиненных.

В ходе расследования обвиняемые уже возместили государству 13,1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Дмитрий Санников