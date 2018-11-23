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В Приморье нашли партию испорченного козьего молока,
сообщает DEITA.RU.
Специалисты регионального Россельхознадзора обнаружили в козьем молоке, отобранном в городе Находка, превышение допустимого уровня содержания самотических клеток в два раза.
Согласно данным экспертов, это может свидетельствовать о воспалительных процессах в организме крупного и мелкого рогатого скота. Употребление такого молока человеком может вызвать пищевое отравление.
Исследование проводилось по обращению владельца продукции, которая запрещена к продаже.
Дмитрий Шевченко
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