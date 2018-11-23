Камчатская таможня 12 марта возбудила уголовное дело в адрес рыболовецкой компании, сообщает DEITA.RU. Об этом говорят представители Дальневосточного транспортного управления.

Между российской и литовской компаниями был заключен контракт на поставку в Литву более 103 тонн варено-мороженого краба-стригуна Опилио. В 2016 году продукт был вывезен в пункт назначения в полном объеме. Общая стоимость доставленного товара составила 478,4 тысячи долларов США — это почти 30,5 миллиона рублей.

Оплата за доставленный товар должна была поступить на счет российской фирмы до конца 2018 года, но выплачено было всего 8% от указанной суммы - 39,9 доллара США.

Российская компания должна была предпринять все меры по возврату денег, комментирует ситуацию и.о. заместителя начальника Камчатской таможни Владислав Новохатько. Но руководитель не предпринял никаких действий по возвращению средств из-за рубежа, и теперь ему грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей за невозвращение средств в крупном размере.

Также наказанием для руководителей фирмы могут стать принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет.

Анастасия Туркова