Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли из незаконного оборота около 10 тонн рыб лососевых пород, планировавшихся к отправке за границу, сообщили DEITA.RU в пресс-группе ведомства.

Пограничники обнаружили в городе Артеме в полуприцепе грузовой автомашины более 600 мешков с неразделанной замороженной кетой. Документы, подтверждающие происхождение продукции, имели явные признаки подделки.

Как выяснилось, фирма-перепродавец изготовила фиктивный договор купли-продажи рыбы с камчатской рыбодобывающей кампанией с целью ее легализации и продажи. Однако, промысел лососевых в этот период не велся.

По предварительным оценкам, рыночная стоимость изъятой красной рыбы может составлять более 1 миллиона рублей. На транспортное средство и водные биоресурсы наложен арест.

По данному факту проводится административное расследование за нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море. По его результатам будет принято правовое решение.

Дмитрий Санников

