Прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО микрокредитная компания «Ориент Финанс», об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Приморского края.

Как рассказали в ведомстве, данная компания не значится в госреестре микрофинансовых организаций. Это означает, что по закону использовать словосочетание «микрокредитная компания» не имеет права.

По данному факту возбуждено дело об административной ответственности. Руководству предстоит оплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Отметим, что компания предлагала кредиты без залога и поручителей.

Екатерина Брязгунова