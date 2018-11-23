Пресс-секретарь Путина Александр Песков заявил о заблуждении митингующих насчет "закрытия" интернета, сообщает DEITA.RU.

Он заявил, что авторы законопроекта как раз-таки выступают за свободу сети. Разница лишь в том, чтобы обезопасить России от выключения сети извне.

Действия чиновников направлены на недопущение вмешательства в российский сегмент - а сделать это сейчас вполне реально, тем самым нарушив работу всей текущей коммуникационной системы.

Напомним, закон приняла в первом чтении Госдума 12 февраля.

Василий Кучин