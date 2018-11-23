Управление делами президента России совершило большую госзакупку сигарет на сумму 19 миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.

По информации сайта госзакупок, ФГУП «Торговый дом «Кремлевский», которое относится к управлению делами президента РФ, совершило госзакупку у единственного поставщика на общую сумму 19,05 миллионов рублей. В соответствии с документами закупки, единственным поставщиком сигарет стало ООО «КТФ» — Калужская табачная фабрика.

Средняя цена закупки составила порядка 52 рублей за штуку товара. Победитель поставит сразу 360 тысяч сигарет различных марок. Цена за одну штуку составляет от 47 до 57 рублей. Любопытно, что в документах закупки не уточняется, имеется ли в виду под единицей измерения одна сигарета или одна пачка.

Ранее управление делами президента РФ уже опровергало появлявшуюся в СМИ информацию о закупке элитного алкоголя по 1,5 миллиона рублей за бутылку вина. По словам пресс-секретаря управделами президента РФ Елены Крыловой, это была стоимость не одной бутылки, а всей партии.

Дмитрий Санников