Приморский автолюбитель, написав на заднем стекле своей машины всего два слова, вызвал бурные обсуждения в Сети, сообщает DEITA.RU.





Надпись "Ищу жену" и номер телефона местные жители восприняли по-разному. Одни посчитали, что это безнадежное мероприятие: "На таком ведре долго искать будет", "Кто ищет,тот всегда найдёт, в этом случае не сработает" ,"На таком Авто не найдёшь садись на 200-ку", "На исте точно не судьба".

Другие уверены - он просто потерял уже имеющуюся: "Он ищет жену, которую потерял 23 !" ,"Так она может просто к подруге вышла" ,"А куда она пропала от него? Сбежала?Я думаю найдется.... Когда нибудь".

Нашел ли автолюбитель в итоге то, что искал, пока неизвестно.

Таисия Масина