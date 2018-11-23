Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вводит в УК РФ новую статью «Занятие высшего положения преступной иерархии». За это преступление грозит от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.

Принятый закон выводит в отдельный состав преступления факт участия в собраниях преступного сообщества. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет и штраф до одного миллиона рублей.

Кроме того, закон ужесточает наказание по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). В пять раз — до пяти миллионов рублей — увеличен штраф за организацию, руководство или координацию деятельности преступного сообщества.

Михаил Грач