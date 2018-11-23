Проект нового закона "О похоронном деле", который призван устранить криминал и недобросовестные схемы с рынка ритуальных услуг, поступит на рассмотрение правительства к 1 апреля, сообщает DEITA.RU.

Будут вводены единые принципы и правила оказания ритуальных услуг, а также система контроля за специализированными службами.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях появится новая "похоронная" статья: наказание предусмотрено за нарушение порядка предоставления земельного участка для захоронения, осуществление деятельности по оказанию услуги по организации похорон лицами, с которыми не заключено соответствующее соглашение. Также наказуемым станет передача сведений о факте смерти человека и контактных данных его родственников третьим лицам.



Поводом озаботиться настолько "сложным" вопросом стал вопиющий случай, который произошел в Самаре. Открытый гроб с умершим местным жителем его родственники принесли к зданию областного правительства. За захоронение гражданского мужа на кладбище «Рубежное» с его вдовы потребовали от 50 тысяч рублей. Женщина нашла более дешевый вариант, но родственникам даже не позволили выкопать могилу.

Тогда глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной думы РФ Ярослав Нилов отметил: «Это сигнал, что в этой сфере порядка нет, налицо случаи злоупотребления, издевательства и вытаскивания денег из кармана родственников, которые и так находятся в тяжелом физическом и психологическом состоянии в связи со смертью близкого человека».

Таисия Масина