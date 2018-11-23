Представители российских регионов предложили сформировать единый перечень портов и пунктов захода для иностранных круизных судов на территории Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

Это предложение содержится в итоговой резолюции пленарного заседания по вопросам формирования Стратегии развития туризма до 2035 года, которое прошло на международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве.

Также представители регионов предлагают установить уведомительный порядок пересечения госграницы для капитанов иностранных круизных пассажирских судов, так как пересекать государственную границу круизным судам приходится неоднократно. Например, при заходе в Петропавловский порт, Командорские острова, на Сахалин и Курилы, на Чукотку.

Среди пунктов, касающихся круизного судоходства на Дальнем Востоке, регионами отмечена возможность снижения ставок портовых сборов. Предлагается установить пониженные ставки портовых сборов с коэффициентом 0,5 для пассажирских и круизных лайнеров в дальневосточных портах.

Напомним, круизный туризм – одно из наиболее перспективных направлений развития туристской отрасли Приморского края. В прошлом году край впервые посетили крупнейшие лайнеры Costa Serena с рекордным количеством пассажиров на борту (3021 человек), MSC Splendida, Costa Fortuna. Познакомиться с регионом смогли 13,5 тысяч иностранных гостей.



Дмитрий Санников