Владимир Путин подписал Указ о передаче Минвостокразвития России функций по развитию Арктики, и переименовании его в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщили DEITA.RU в организации.

Наделить Министерство дополнительными компетенциями предложил Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой государства 18 января этого года.

Напомним, общая площадь арктических владений России составляет порядка 3 млн кв. км (18% всей территории РФ), в том числе 2,2 млн кв. км суши, где проживает около 2,5 млн человек. Это менее 2% населения России (146,8 млн) и более 54% от общего населения всей Арктики (4,6 млн). Указом Президента России Владимир Путин от 2 мая 2014 года №296 определены сухопутные территории Арктической зоны России. Согласно документу, в состав Арктической зоны Российской Федерации входят два дальневосточных субъекта Российской Федерации Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) - частично и Чукотский автономный округ – полностью, а также такими территориями считаются Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа, а также муниципальное образование городского округа «Воркута» (Республика Коми). Кроме того, в Арктическую зону вошли городской округ Норильска, ряд территорий Архангельской области, включая муниципальное образование «город Архангельск», земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане.



Михаил Грач