В отношении Facebook началось уголовное расследование, сообщает DEITA.RU.



По информации издания The New York Times предметом разбирательства стала систематическая продажа личных данных пользователей по всему миру 150 крупнейших коммерческим компаниям планеты.

Американская прокуратура считает, что Facebook без ведома людей, имеющих аккаунты в соцсети, занималась торговлей их конфиденциальной информацией. В свою очередь личные данные пользователей использовались компаниями в коммерческих целях, в частности, для более индивидуального показа рекламы или разработки новых продуктов.

Свидетельствами ухудшения обстановки в Facebook стали частые глобальные сбои, прерывающие работу соцсети на несколько часов, падение стоимости компании, а также стремительное увольнение сразу нескольких ключевых топ-менеджеров, работавших с момента её основания.

Дмитрий Шевченко