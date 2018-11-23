Авиаконцерн Боинг приостановил полёты всех машин модели 737 Max, сообщает DEITA.RU



Крупнейший авиапроизводитель сделал официальное заявление и попросил перевозчиков по всему миру на время отказаться от использования моделей самолётов, которые потерпели два крушения с разницей менее полугода.

По словам руководства компании, на данный момент во всём мире активно эксплуатируются 376 единиц 737 Max при общем объёме заказов на 5012 самолётов. Большинство авиаперевозчиков только начали их получать и запускать на регулярные рейсы, однако теперь им придётся искать альтернативные воздушные суда для перевозки пассажиров.

Запрет на эксплуатацию будет действовать до окончания расследования крушения 737 Max в Эфиопии.

Дмитрий Шевченко