Во Владивостоке бывшего сотрудника ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлот» заподозрили в совершении должностного преступления. Возбуждено уголовное дело, сообщает DEITA.RU.

По данным следствия, один из бывших руководителей Приморского филиала ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлот» в середине 2018 года в отсутствие законных оснований подписал акты о приемке выполненных работ ООО «Судоремонтная компания «Первомайское» по ремонту судна «Ирбис». Как установлено следствием, в действительности ремонтные работы в полном объеме не производились.

После возбуждения уголовного дела была создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, Управления ФСБ России по Приморскому краю и Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте, проведены неотложные обыски в офисах юридических лиц и по месту жительства лиц, предполагаемо причастных к совершению преступления, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

На момент возбуждения уголовного дела установлен ущерб от совершения преступления, который превышает 600 тысяч рублей. Следствием проверяется версия о совершении аналогичных преступных действий при приемке ремонтных работ, проведенных в отношении иных судов, используемых в служебной деятельности ФБУ «Морская спасательная служба», а также о причастности к преступления иных должностных лиц, в том числе в соучастии с работниками коммерческих организаций.

По уголовному делу проводится ряд следственных и процессуальных действий, его расследование находится на контроле в аппарате следственного управления.

Ирина Петрова