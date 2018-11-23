Дотянуться до Звезды - часть 2. Кто и как устроил локальную революцию в Приморье и очерняет главную стройку страны в перспективной ТОР, разбиралось DEITA.RU.

В России могут меняться спикеры и премьеры, главные идеологи в Кремле, но реальная власть на местах принадлежит не им, а тем, кто мертвой хваткой вцепился в свою муниципальную кормушку. Для того чтобы взять власть в отдельно взятом небольшом городе или районе, сейчас уже не нужно брать под контроль мосты, почту, телефон и телеграф. Вполне достаточно одного здания городской администрации, в котором, как правило, располагается и местная Дума.



Авторитетные люди предпринимательского склада ума уже с десяток лет успешно используют проверенную временем технологию по умелому использованию протестных настроений населения. Для этого нужно «прикормить» местное отделение одной из партий системной оппозиции (КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия), ввести в него своих людей, пригнать на территорию сколько-нибудь толковых политтехнологов и «кусачих» журналистов и выигрывать муниципальные выборы. В крайнем случае, если с политическими партиями отношения не сложатся, можно создать и собственное общественное движение.



Так в 2016 году в городе Большой Камень был проведен памятный гражданский форум «Диалог». В качестве организаторов мероприятия выступили уважаемые люди, а в числе гостей были замечены представители краевого департамента, общественной палаты Приморского края, ассамблеи народов Приморья. Все чинно-благородно: дружба народов, межнациональные отношения, гражданское общество.



Однако позднее, в канун местных выборов, форум «Диалог» переродился в локальное общественное движение, не скрывавшее властных амбиций и финансового покровителя. Накануне муниципальных выборов местом сбора «Диалога» стал торговый центр «Центральный», который источники DEITA.RU в силовых структурах уверенно ассоциируют с предпринимательской деятельностью Аташа Исмаилова. Последний, к слову, уже был в 2008 году фигурантом уголовного дела по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на строительство теплотрасс, за что осужден на условный срок.



На выборах в местную Думу осенью 2017 года «Диалог» действовал напористо, вовсю «раскачивая» протестные настроения избирателей в социальных сетях ударами по ошибкам местной власти. Эта самая власть пыталась вяло отбиваться, искала поводы для отказа в регистрации в качестве кандидатов самовыдвиженцам-«диалоговцам», но суды проиграла. И на этой волне выборы нового созыва Думы Большого Камня завершились впечатляющей победой независимых кандидатов. При явке более 40% «диалоговцы» забрали 18 из 22 возможных мандатов.



Но чем же занялись новые депутаты? Что успели сделать за полтора года? Уже бывший депутат Никита Недвига отбывает в колонии наказание за мошенничество за выкуп участка земли по заниженной стоимости. В отношении депутата Дмитрия Шпарийчука возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с земельными участками. В стадии расследования находятся дела связанные и с другими влиятельными людьми города.



Источники DEITA.RU в правоохранительных органах считают, что в качестве ответных мер депутаты вновь «качают» протест, но теперь уже на местном «майдане». Людей вывели на площадь под светлыми лозунгами борьбы за экологию и против преступности. Понимают ли большекаменцы, за чьи именно интересы они выходят под заботливо подготовленными плакатиками?



Собственно, в одном из муниципалитетов края по сути произошел локальный переворот, проведенный в лучших традициях оранжевых революций. Вот уж эту-то «муниципальную революцию» Госдеп организовать точно не мог. Этого приключения на свои части тела «активисты-общественники» ищут сами. А кто ищет - тот всегда найдет.



Напомним, «любимый город Путина» стал яблоком раздора для различных групп влияния, а затем маленькая межэлитная война превратилась в локальную революцию. По идее Большой Камень – одна из самых перспективных территорий Приморья, здесь строится первая в России верфь крупнотоннажного судостроения, ТОР насчитывает 15 резидентов, а бюджетные инвестиции превышают 3 миллиарда рублей. Тем не менее, муниципалитет регулярно попадает в непочетные сводки, а жители жалуются то на загрязнение «стройкой века» Уссурийского залива, то на рост преступности и слабую работу правоохранительных органов. По мнению источника DEITA.RU в силовых структурах, к раскачке протестной активности в Большом Камне якобы причастны некоторые депутаты городской думы. Инициаторы протеста решили сыграть на общем недовольстве властью, вплетя эти лозунги в повестку «народного гнева», но, по мнению экспертов, это не что иное, как попытка оказать воздействие на руководителей правоохранительных органов города с целью прекращения уголовных дел, в которых фигурирует ряд народных избранников.



Дмитрий Санников