Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России, сообщает DEITA.RU.

На первом месте - коммерческий директор на предприятии, занимающимся производством лекарственных препаратов с окладом в 420 тысяч рублей ежемесячно. Далее идет генеральный директор в компании, занимающейся консалтингом - 400 тысяч. Такую же зарплату предлагали механику по ремонту оборудования в рыбодобывающей промышленности.

Следом за директорами и механиком - главный инженер - зарплата 380 тысяч, директор представительства рекламной компании - 360 тысяч, главный технолог в винодельческой отрасли - 360 тысяч и пилот самолета - 330 тысяч рублей, директор по экономике в сфере машиностроения - 300 тысяч.

Замыкают десятку самых оплачиваемых вакансии капитана/первого помощника в рыбодобывающей промышленности - 300 тысяч рублей и начальника участка по добыча угля - 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что если у вас в руках - одна из названных специальностей, можете смело переезжать, без работы точно не останетесь. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае.

Таисия Масина